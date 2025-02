Homem é flagrado com moto clonada em Campo Grande

Veículo foi apreendido e polícia investiga responsável pela adulteração

Um homem de 42 anos foi flagrado com uma motocicleta clonada na manhã desta segunda-feira (12), em Campo Grande. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), chegou até o suspeito após o verdadeiro proprietário do veículo denunciar que um casal tentou entrar em contato para solicitar o documento assinado para transferência no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), mesmo com a moto original ainda em sua posse.

Após diligências, os policiais encontraram a motocicleta clonada com o homem, que forneceu informações sobre como adquiriu o veículo. A investigação segue para identificar o responsável pela adulteração.

A moto foi apreendida e passará por perícia antes de ser devolvida ao dono legítimo.

