Três homens são presos por descumprirem medidas protetivas em Três Lagoas

Na quinta-feira (13), a Operação “Bate Grades” foi deflagrada e prendeu três homens por descumprimento de medidas protetivas em Três Lagoas.

O descumprimentos de medidas protetivas de urgência foram cometidos pelos suspeitos dos crimes de violência doméstica e familiar contra as suas companheiras.

Os homens com idades entre 23, 38 e 40 de idades vinham frequentemente descumprindo ordens judiciais que os impediam, entre outras condutas, de se aproximarem ou de manterem contato com as vítimas.

Diante da situação, após receberam informações das vítimas sobre os descumprimentos, houve representações pelas prisões preventivas formuladas pelo Ministério Público e pela autoridade policial da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Três Lagoas, sendo as prisões decretadas pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar da Comarca local.

Todos os indivíduos presos foram conduzidos a sede da SIG, onde foram dados os cumprimentos aos respectivos mandados de prisão, e após serem submetidos aos exames de corpo de delito, foram encaminhados até as celas e a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para aguardarem a disposição da Justiça.

A prisão foi realizada pela Seção de Investigação Geral – SIG e do Núcleo Regional de Inteligência – NRI de Três Lagoas.

Para denúncias, a SIG de Três Lagoas deixa um canal para a população fazer denúncias através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp).