Capitão Contar rebate fake news e reafirma compromisso com Bolsonaro

O ex-deputado estadual Capitão Contar usou suas redes sociais para desmentir, de forma contundente, uma matéria caluniosa e completamente falsa, divulgada ontem (13) nos veículos de comunicação. Em um vídeo carregado de indignação, Contar explicou com clareza os ataques mentirosos que sofreu.

Ao ser questionado por um jornalista sobre seus planos para 2026, Contar foi enfático: “O plano A é apoiar Jair Bolsonaro. O plano B é apoiar quem o Bolsonaro indicar. Não falamos absolutamente nada sobre o Governo do Estado, nem sobre minha filiação ao PL. Estou em tratativas com vários partidos, mas não há decisão tomada neste sentido”.

Contar também relatou o esforço para corrigir a informação equivocada. “Para conter essa onda de desinformação, entrei em contato diretamente com o jornalista e solicitei a correção. Explicitei que a matéria era inverídica. Também liguei para o dono do jornal, mas até o momento, nenhuma ação foi tomada para corrigir a falha”, afirmou. “Diante disso, tomarei as medidas cabíveis e exigirei retratação pública, além do direito de resposta.”

Capitão Contar destacou ainda que todas as suas declarações e informações sobre sua trajetória política serão comunicadas de forma oficial pelos seus canais de comunicação. “Aos meus eleitores, um grande abraço e fiquem com Deus”, concluiu.

