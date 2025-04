Morador de rua é retirado do camelódromo enquanto tentava comprar café

Durante a tarde da última terça-feira (8), um morador de rua, de 48 anos, se apresentou na delegacia para registrar um boletim de ocorrência, pelo constrangimento que passou ao ser desrespeitado depois de tentar comprar café dentro do camelódromo, no Centro de Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem comentou que sua renda vem a partir da venda de latinhas e materiais recicláveis. No dia do ocorrido, o morador de rua informou que teria economizado um pouco de dinheiro para poder se alimentar.

Ainda conforme o registro policial, o homem relatou que, no interior do camelódromo, procurou uma lanchonete e pediu um café. Entretanto, antes de conseguir consumir algo, foi retirado por dois seguranças que, o retiraram do local, mesmo ele mostrando que estava com o dinheiro para o consumo da bebida. No momento, chegou a solicitar a ajuda dos policiais militares, mas não teve êxito.

Os nomes dos seguranças não foram divulgado e o caso foi registrado como “preservação de direito e constrangimento ilegal”.