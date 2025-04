Polícia Federal prende 20 foragidos da Justiça em Corumbá durante operação relâmpago

A Polícia Federal deflagrou nessa terça-feira (8) uma operação de busca e captura que resultou na prisão de 20 foragidos da Justiça em Corumbá, município a 444 quilômetros de Campo Grande. A ação foi conduzida pelo Grupo de Capturas da PF, especializado em localizar e prender pessoas com mandados judiciais em aberto.

Segundo informações da corporação, os alvos da operação já estavam condenados pela Justiça e haviam escapado do cumprimento das penas. Em uma ação coordenada e eficiente, o grupo conseguiu identificar, localizar e capturar todos os foragidos em apenas um dia.

Após as prisões, os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Corumbá, onde passaram pelos trâmites legais e serão transferidos para os presídios da cidade, onde devem cumprir as sentenças impostas.

A operação integra os esforços da Polícia Federal para reforçar a execução penal e combater a impunidade. A atuação do Grupo de Capturas tem sido fundamental para localizar indivíduos que, mesmo após condenações judiciais, tentam escapar do sistema prisional.

A PF não divulgou os nomes dos presos nem os crimes pelos quais foram condenados, mas informou que as ações continuarão em outras regiões do estado nos próximos dias.

