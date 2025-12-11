PF e Receita Federal deflagram operação “La Mano de Dios” contra desvio de mercadorias na Alfândega de Ponta Porã

A PF (Polícia Federal), em ação conjunta com a Corregedoria da Receita Federal do Brasil, deflagrou nesta quinta-feira (11) a Operação “La Mano de Dios”, destinada a desarticular um esquema criminoso de desvio de mercadorias de alto valor na Alfândega de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A investigação aponta para a prática dos crimes de peculato e associação criminosa supostamente cometidos por uma servidora em função de chefia e por funcionários terceirizados da unidade.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além da medida cautelar de afastamento da servidora das funções públicas. A operação teve início após a Corregedoria da Receita Federal encaminhar relatório indicando que a servidora utilizava sua posição na gestão do depósito para, em conluio com terceirizados, subtrair bens sob guarda da alfândega. A apuração identificou suspeitas de que mercadorias apreendidas estavam sendo desviadas de forma sistemática.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes localizaram mercadorias de procedência ilícita tanto na residência da servidora quanto na casa de um terceirizado. As buscas reforçaram os indícios já levantados ao longo da investigação, que também conta com imagens internas de segurança mostrando a atuação do grupo. As gravações registraram, inclusive, o uso irregular de um veículo apreendido para retirar bens da unidade sob a falsa justificativa de doação a uma entidade religiosa.

O nome da operação faz referência ao histórico gol de mão marcado por Diego Maradona na Copa do Mundo de 1986, simbolizando a audácia dos investigados, que agiam mesmo sob vigilância das câmeras. A Polícia Federal informou que as investigações continuam, com análise detalhada de todo o material apreendido, e novas diligências poderão ser realizadas para aprofundar a identificação de envolvidos e o alcance do prejuízo ao patrimônio público.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais