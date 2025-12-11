4ª Cantata Natalina da ASL reúne oito corais em celebração à tradição e à diversidade musical

Evento integra o circuito cultural de fim de ano da ASL, apresentando repertório que une clássicos natalinos e composições contemporâneas

Integrada ao circuito cultural de fim de ano da ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), a 4ª Cantata Natalina da ASL ocorrerá em 12 de dezembro, às 19h, no auditório da instituição, reunindo oito corais da Capital em uma celebração coletiva da música vocal.Sob a coordenação do acadêmico e maestro Américo Calheiros, a cantata marca o encerramento das atividades de 2025 da Academia e promete uma noite em que tradição e sensibilidade artística convergem.

No repertório, o público encontrará desde clássicos natalinos que atravessam gerações até composições que evocam simbolismos da época, compondo um mosaico sonoro que reafirma o Natal como um território de memória, encontro e expressão cultural.

A programação reúne oito grupos, destacando a diversidade e a força da música coletiva na capital: Coral Fronteiras Abertas, Coral Arte Viva, Coro Lírico Cant’Arte, Coral Canto Livre, Coral Senhora de Fátima, Coral Espírita Scheilla, Coral Canto Fraterno e o Coral da ACP – Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública. Juntos, eles levarão ao palco um repertório especial que celebra a chegada do Natal e reforça o espírito de união e solidariedade característico da época.

Tradição de Natal

Para o Jornal O Estado, Américo Calheiros contou que a preparação para a 4ª Cantata Natalina da ASL envolveu um movimento coletivo entre diferentes corais da região, cada um conduzido por seus próprios regentes e cronogramas. A coordenação geral buscou manter a autonomia artística dos grupos, interferindo apenas quando necessário para garantir harmonia no panorama geral do evento.

“Cada coral teve liberdade para conduzir seus ensaios da forma que considerasse mais adequada. Nosso único cuidado foi pedir que os repertórios chegassem antes, para que não tivéssemos músicas repetidas durante a apresentação. A diversidade é fundamental para revelar a riqueza do trabalho de todos os grupos”, afirma Américo.

O presidente da entidade, Henrique de Medeiros, explicou que a iniciativa faz parte do esforço da Academia para fortalecer o imaginário natalino na cidade. Ele ressaltou que a proposta pretende reforçar valores associados à data, afirmando que a programação foi pensada como uma ação de “fortalecimento cultural do Natal em Campo Grande, procurando trazer mensagens de paz”.

Ao longo dos últimos anos, a Cantata Natalina tornou-se parte imprescindível do calendário cultural da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, fortalecendo-se como um evento que integra literatura, música e outras expressões artísticas. Esse processo de consolidação ocorreu à medida que a instituição ampliou suas parcerias com setores da cultura erudita e visual, promovendo uma interação mais ampla entre diferentes linguagens artísticas. Dentro desse movimento, o canto coral emergiu como um complemento natural e significativo, reforçando a proposta da Academia de ir além da palavra escrita e aproximar-se ainda mais da comunidade por meio da arte.

“A disposição do presidente Henrique de Medeiros em aproximar a literatura de outras manifestações artístico-culturais foi decisiva para que a Cantata se tornasse tradição. A Academia vem, sistematicamente, firmando parcerias com a música erudita e com as artes visuais, e o canto coral veio somar-se a esse conjunto de forma muito orgânica”, conta Amélio.

Programação

A seleção das músicas que compõem o repertório da 4ª Cantata Natalina também ficou sob responsabilidade direta dos regentes, que optaram por peças alinhadas à identidade e às características de cada coral. A coordenação da ASL buscou apenas garantir que o conjunto final expressasse a essência do evento, tradicionalmente marcado por celebrações que evocam valores cristãos e humanitários. Assim, o repertório foi construído para reforçar a atmosfera de esperança, união e espiritualidade que envolve a data.

“A escolha das músicas ficou totalmente a cargo dos regentes. Como em toda cantata, buscamos, ao celebrar o nascimento de Jesus Cristo, reafirmar a mensagem do amor ao próximo e da paz mundial. Essa é a essência que queremos transmitir ao público”, conta Amélio.

A participação de diversos corais desde grupos tradicionais até formações comunitárias amplia o alcance cultural da Cantata Natalina e reforça seu papel como expressão coletiva da cidade. Ao reunir estilos, histórias e níveis distintos de experiência musical, o evento fortalece a pluralidade artística e valoriza a identidade cultural de Campo Grande. Essa diversidade não apenas enriquece o repertório apresentado, mas também contribui para que a tradição natalina permaneça viva e acessível a diferentes públicos.

“Os corais têm uma importância enorme para preservar e divulgar músicas que fazem parte da identidade cultural de uma cidade e de um país. Dar visibilidade ao trabalho deles é fortalecer a diversidade musical e, no caso das cantatas, assegurar que essa tradição permaneça viva em Campo Grande”, destaca Américo.

Grupos

A 4ª Cantata Natalina da ASL contará com a participação de grupos que representam a diversidade e a riqueza da cena coral de Campo Grande. Entre eles, o Coral Fronteiras Abertas, fundado em 2016 por Américo Calheiros, se destaca por cantar em diferentes idiomas e dialetos, percorrendo escolas, entidades e municípios com um repertório que vai do junino ao natalino.

O Coral Arte Viva, com 36 anos de trajetória, mantém tradição de apresentar obras de compositores brasileiros e internacionais, sob a regência da professora Luciana Fisher, consolidando-se como referência em música coral na cidade. Já o Coro Lírico Cant’Arte une alunos de canto e amantes da música clássica, levando ópera e repertório erudito a diversas comunidades e participando de projetos culturais que popularizam o universo lírico.

O Coral Canto Livre, conduzido pelo maestro Luiz Quirino, se mantém pela paixão ao canto e à arte, apresentando repertório tradicional brasileiro.

O Coral Nossa Senhora de Fátima, ativo desde 1997, atua em celebrações paroquiais e festivais, destacando-se pelo oratório de Natal “Natividade”. O Coral Espírita Scheilla, fundado em 1986, e o Coral Canto Fraterno, criado em 2022.Fechando a programação, o Coral da ACP – Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública reforça a integração entre educadores e a valorização da música como expressão artística e instrumento de união.

Serviço: A 4ª Cantata Natalina da ASL, será realizada no dia 12 de dezembro de 2025, a partir das 19h, no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, localizado na Rua 14 de Julho, nº 4653, nos Altos do São Francisco. O evento é presencial, de entrada franca, e pede aos participantes traje esporte.

Por Amanda Ferreira