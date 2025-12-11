Homem é preso após invadir casa da ex-companheira e atacar vítimas com facão em Nova Andradina

Policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Nova Andradina prenderam, na tarde desta quarta-feira (10), um homem acusado de invadir a casa da ex-companheira e atacá-la com um facão durante a madrugada de terça-feira (9). No ataque, um segundo homem que estava no local também ficou gravemente ferido. A cidade fica a 299 quilômetros de Campo Grande.

O caso está sob investigação da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), com apoio do SIG da 1ª Delegacia de Polícia. Segundo as informações, o agressor arrombou a porta da residência e, armado com um facão, passou a golpear violentamente a porta do quarto onde a mulher havia se trancado com os filhos e com um conhecido.

Os golpes atravessaram a madeira e atingiram as vítimas, causando ferimentos graves. A Polícia Civil foi acionada logo após o crime e iniciou buscas pelo suspeito ao longo de toda a terça-feira, porém ele não foi localizado naquele momento.

Diante da gravidade dos fatos, a DAM representou, na manhã desta quarta-feira (10), pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário da Comarca de Fátima do Sul. As equipes então intensificaram as diligências e localizaram o suspeito no Distrito de Nova Casa Verde, onde o mandado de prisão foi cumprido sem resistência.

O homem foi conduzido à unidade policial e permanece detido à disposição da Justiça.

As vítimas sofreram ferimentos significativos. A mulher segue internada para acompanhamento médico, enquanto o homem atacado precisou passar por cirurgia após ter dedos atingidos pelo facão. Medidas protetivas de urgência já foram solicitadas e deferidas em favor da vítima, que continuará sob acompanhamento das autoridades competentes.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais