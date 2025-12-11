Refis encerra amanhã: ainda há tempo para começar 2026 tranquilo

Se você tem algum débito com o Município de Campo Grande, ainda há tempo para iniciar 2026 com mais tranquilidade. Hoje marca o penúltimo dia do prazo para aderir ao Refis (Programa de Regularização Fiscal), que encerra amanhã, sexta-feira (12). A iniciativa oferece condições especiais para que contribuintes consigam organizar suas pendências sem pressa e sem entrar no novo ano carregando dívidas.

Com descontos de até 80% em juros e multas, o Refis facilita a regularização de débitos e permite que famílias e empresas respirem aliviadas, evitando restrições e garantindo serenidade para planejar o próximo ano. A proposta é tornar esse momento o mais leve possível, permitindo que cada cidadão encontre uma forma acessível de resolver sua situação financeira.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas com débitos gerados até 10 de novembro de 2025, incluindo tributos como IPTU, ISS, taxas de alvará e outros encargos municipais, com exceção de multas de trânsito, infrações ambientais, indenizações e dívidas contratuais. Quem optar pelo pagamento à vista garante o maior desconto. Para quem preferir parcelar, as condições são flexíveis e pensadas para caber no orçamento, evitando que a dívida continue crescendo e se torne um peso em 2026.

Com as normas atuais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), débitos municipais precisam ser protestados em cartório antes de serem encaminhados ao Judiciário — o que pode resultar em nome negativado e dificuldades para conseguir crédito. O Refis foi criado justamente para ajudar a evitar esse tipo de transtorno, oferecendo um caminho seguro e tranquilo para regularizar a situação antes do protesto.

Mas é importante lembrar: o prazo termina amanhã. Hoje ainda é possível resolver a situação com calma, sem filas e sem correr contra o relógio. Negociar agora significa entrar em 2026 com paz financeira e a garantia de que o novo ano começará de forma mais leve.

Onde e como negociar

Você pode consultar seus débitos, simular valores e fechar acordos de forma rápida e segura.

Site oficial: refis.campogrande.ms.gov.br

WhatsApp: (67) 4042-1320

De segunda a sexta, das 7h às 19h

Atendimento presencial – CAC

Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, nº 2.655

Das 8h às 16h (atendimento contínuo, sem intervalo).