PF deflagra operação e desmonta grupo ligado ao tráfico de drogas em Três Lagoas

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (23), a Operação Geminus com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas em Três Lagoas.

De acordo com a corporação, as investigações tiveram início após a prisão de integrantes do grupo e a apreensão de entorpecentes. A partir desses desdobramentos, os policiais federais aprofundaram a apuração para identificar a estrutura da organização criminosa, incluindo responsáveis pela aquisição e distribuição das drogas na região.

As medidas cautelares foram autorizadas pelo Juízo de Garantias da comarca do município. Nesta etapa da operação, foram cumpridos três mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão.

A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre os alvos das ordens judiciais, mas informou que a ação faz parte de um conjunto de estratégias para enfraquecer o tráfico de drogas na região leste de Mato Grosso do Sul. As investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso.

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