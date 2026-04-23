Foragido é preso ao sequestrar e agredir ex no meio da rua, após show na Capital

Um rapaz, de 24 anos, evadido do sistema prisional, foi contido por testemunhas na noite dessa quarta-feira (22), após sequestrar e agredir a ex-companheira, de 25 anos. O caso ocorreu em Campo Grande, após o show sertanejo que aconteceu em um posto de combustível nas proximidades do aeroporto, onde o autor utilizou força física para obrigar a mulher a subir em uma motocicleta.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o agressor pegou as chaves do veículo da vítima e a forçou a acompanhá-lo. Durante o trajeto em alta velocidade, a mulher tentou saltar da moto por duas vezes para pedir socorro, mas foi coagida a retornar.

Em determinado momento, o homem parou em um barraco no bairro COHAB para tentar comprar entorpecentes. Diante da recusa dos vendedores, ele teria passado a golpear o painel da motocicleta com um capacete, causando danos ao veículo.

Ainda segundo o registro policial, a vítima conseguiu pular da moto e fugir na região do Núcleo Habitacional Universitárias. Ela correu pedindo ajuda, a mulher passou a ser agredida com golpes de capacete pelo autor. Três motociclistas que passavam pelo local e moradores da região intervieram para interromper as agressões.

O rapaz tentou investir contra as testemunhas, mas acabou contido. A Polícia Militar foi acionada por uma moradora que ouviu os gritos em frente à sua casa.

Ao ser contido, o rapaz sofreu lesões no rosto e queixava-se de dores na coluna, sendo levado sob custódia para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário e, depois, transferido para a Santa Casa para exames complementares. A vítima também buscou atendimento médico com ferimentos nos braços, pernas e rosto.

O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como sequestro e cárcere privado, lesão corporal, ameaça e dano no âmbito da violência doméstica. A vítima relatou que já havia solicitado medida protetiva contra o suspeito há duas semanas, porém o documento ainda não estava ativo no sistema. O rapaz permanece internado sob escolta policial.