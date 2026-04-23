Pai é investigado por estupro de vulnerável contra o próprio filho em Campo Grande

Um pedreiro de 52 anos está sob investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul após ser denunciado por estupro de vulnerável e ato obsceno contra o próprio filho, um menino de 12 anos. O caso, foi registrado na noite desta quarta-feira (22), no Centro de Campo Grande, após a PM (Polícia Militar) ser acionada pela família da vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia partiu do padrasto da criança, que decidiu chamar as autoridades quando o enteado manifestou um medo profundo de retornar para a casa do pai. Em depoimento, o menino revelou que reside com o suspeito e que os abusos vinham ocorrendo de forma recorrente há pelo menos seis meses. O menor detalhou que os episódios de violência aconteciam sempre que o pai fazia uso excessivo de bebidas alcoólicas.

Durante esses episódios de embriaguez, o homem costumava se expor fisicamente e manter contatos físicos de cunho íntimo com o filho, gerando desconforto e trauma ao menor. A criança relatou ainda que, nos dias seguintes aos abusos, o pai agia como se nada tivesse acontecido, alegando não se recordar de nenhum de seus atos.

No dia 19 de abril, o menino contou à mãe, o que motivou o a denúncia, feita pelo padrasto nesta semana. A mãe do garoto acompanhou toda a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência para garantir que o agressor permaneça afastado da vítima. Na delegacia, o menino passou por uma escuta especializada, procedimento padrão para acolhimento de crianças e adolescentes em situação de violência, mas não foi encaminhado para exames periciais devido à ausência de vestígios físicos imediatos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol. O Conselho Tutelar também foi acionado e já acompanha o caso para assegurar a proteção integral e o suporte psicológico ao menor de idade, enquanto a Polícia Civil prossegue com as investigações para apurar a responsabilidade criminal do suspeito.

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