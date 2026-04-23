Dr. Victor Rocha leva atendimento especializado ao Jardim Anache durante mutirão deste sábado

Neste sábado (25), o médico mastologista Dr. Victor Rocha estará no Jardim Anache participando do mutirão Todos em Ação, realizando atendimentos a partir das 8h, na Escola Municipal Prof. João Cândido de Souza.

A iniciativa leva estrutura e serviços diretamente para dentro da comunidade, e a presença do médico reforça um ponto essencial: quando o atendimento chega mais rápido, o diagnóstico também chega.

Nos mutirões, a realidade se repete. Pacientes que aguardavam na fila acabam sendo atendidas ali mesmo — e, em muitos casos, já apresentam sinais que precisam de investigação imediata.

“É no atendimento direto que a gente consegue mudar o tempo da doença. Já vimos muitos casos que estavam esperando e que, se demorassem mais, poderiam evoluir. Aqui, a gente encurta esse caminho”, explica Dr. Victor Rocha.

A atuação no bairro segue a linha de um trabalho já conhecido: levar o atendimento onde ele é mais necessário, sem burocracia e com foco na resolutividade.

No último mutirão, a presença da equipe resultou em atendimentos em larga escala e encaminhamentos rápidos, mostrando que ações como essa não são apenas complementares — são estratégicas para o funcionamento da saúde pública.

Mais do que participar de uma ação pontual, Dr. Victor reforça uma prática: estar presente, atender de perto e garantir que ninguém fique para depois quando o assunto é saúde.