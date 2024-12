Jovem é encontrado morto em Camapuã; polícia investiga suspeita de homicídio

Pedro Henrique Silva Santos, de 21 anos, foi identificado como a vítima encontrada morta na madrugada desta segunda-feira (30), no km-207 da BR-060, em Camapuã, a cerca de 140 km de Campo Grande. O corpo foi localizado por volta das 3h50, caído no meio da pista.

Segundo a Polícia Civil, os peritos que atenderam a ocorrência constataram que os ferimentos da vítima não eram compatíveis com um atropelamento, levantando a suspeita de que Pedro Henrique tenha sido espancado até a morte. A principal linha de investigação aponta para homicídio, e as circunstâncias do caso estão sendo apuradas.

A identificação da vítima foi possível através de um chip de celular danificado encontrado junto ao corpo. Os investigadores colocaram o chip em outro aparelho e conseguiram entrar em contato com o irmão de Pedro, que reconheceu a vítima por meio de uma fotografia tirada no local do crime.

Relatos colhidos pela polícia indicam que Pedro Henrique foi visto pela última vez na noite de domingo (29), em um bar localizado na Vila Izolina, acompanhado de um amigo identificado como Ronaldo. Testemunhas afirmaram que ele se desentendeu com um terceiro suspeito, que teria ameaçado Pedro de morte durante a discussão.

A polícia trabalha para esclarecer os detalhes do caso e identificar os envolvidos. Além de Ronaldo, outras testemunhas serão ouvidas nos próximos dias. Equipes também analisam imagens de câmeras de segurança da região para coletar mais evidências.

