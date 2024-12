Instabilidade no site da Loterias Caixa causa transtornos na véspera da Mega da Virada

Na véspera de uma das loterias mais aguardadas do ano, a Mega da Virada, o site e o aplicativo da Loterias Caixa enfrentam instabilidade, deixando milhares de apostadores frustrados. Na segunda-feira (30), internautas relataram dificuldades para acessar a plataforma e realizar apostas. O problema, aparentemente causado pelo grande volume de acessos, tornou-se um dos temas mais comentados na internet.

De acordo com o portal TechTudo, o congestionamento no sistema é o principal motivo para as falhas, impossibilitando transações e a emissão de apostas. Uma plataforma que monitora erros em serviços online registrou mais de 100 notificações relacionadas à instabilidade por volta das 10h da manhã. Além disso, o Google Trends destacou que termos como “site loterias caixa fora do ar” e “loterias caixa” estavam entre os mais pesquisados do dia.

Nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter), usuários expressaram desapontamento e fizeram brincadeiras sobre a situação. Uma das publicações mostrou uma captura de tela do aplicativo exibindo um tempo de espera de 58 minutos, com a legenda: “Vou utilizar o site da Caixa para evitar filas na Lotérica. O site da Caixa:”.

Mega da Virada: prêmio histórico e última chance de apostar

A 16ª edição da Mega da Virada ocorre nesta terça-feira (31), oferecendo o maior prêmio da história: R$ 600 milhões. Diferente de outros concursos, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso não haja vencedores com as seis dezenas, o valor é dividido entre os acertadores da quina, e assim por diante.

As apostas podem ser feitas até às 17h desta terça-feira em casas lotéricas, no site e no aplicativo da Loterias Caixa, ou pelo Internet Banking Caixa para clientes. Para participar, o jogador deve escolher de seis a 20 números entre 1 e 60 em um volante específico da Mega da Virada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais