Balconista é assassinada a tiros em farmácia no Centro de Cassilândia; suspeito está foragido

Jessica Rezende, de 23 anos, foi morta a tiros na noite dessa segunda-feira (30), em Cassilândia, município localizado a 419 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu por volta das 18h50, em uma farmácia localizada no Centro da cidade. O suspeito dos disparos fugiu do local e, até o momento, permanece foragido.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o proprietário do estabelecimento relatou à polícia que estava no escritório da farmácia quando ouviu disparos de arma de fogo seguidos por gritos de socorro. Ao sair para verificar, encontrou Jessica no chão, já sem sinais vitais. Ele também disse que viu um homem de capacete deixando o local em uma motocicleta.

A jovem foi encontrada atrás de uma porta de aplicação de vacinas, com marcas de tiros pelo corpo. Em estado de choque, o proprietário chamou o tio e o irmão de Jessica, que rapidamente chegaram à farmácia. Eles levaram a vítima até a Santa Casa de Cassilândia, onde o óbito foi confirmado pelo médico plantonista.

A Polícia Civil foi acionada e registrou o caso no hospital antes de encaminhar o boletim de ocorrência à delegacia. Peritos criminais também foram ao local para iniciar as investigações. A farmácia foi trancada após o crime, e o proprietário compareceu à delegacia para prestar depoimento.

A identidade do autor dos disparos ainda é desconhecida. A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Cassilândia está à frente das investigações e busca por pistas que possam levar ao paradeiro do suspeito.

