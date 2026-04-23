Briga durante gravação de DVD termina com prisão de foragido e dano a viatura em Campo Grande

Uma confusão registrada na noite dessa quarta-feira (22), durante a gravação do DVD do “Cê tá Doido”, na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande, mobilizou equipes da PM (Polícia Militar) e resultou na prisão de um foragido da Justiça, além da detenção de um jovem militar do Exército por dano ao patrimônio público.

De acordo com informações da polícia, equipes da Força Tática realizavam policiamento ostensivo na área externa do evento quando receberam denúncias de que um homem, vestindo uma camisa de basquete azul, estaria armado e ameaçando frequentadores. Durante a abordagem, nenhum objeto ilícito foi encontrado, mas o suspeito, de 29 anos, apresentou informações falsas sobre sua identidade.

Após entrar em contradição, ele confessou que mentiu o nome por estar evadido do sistema prisional. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto desde setembro de 2025 pelo crime de roubo. No momento em que recebeu voz de prisão, o homem tentou fugir em meio à multidão, sendo contido pelos policiais com uso de força. A irmã dele também foi detida por tentar impedir a ação policial e desacatar os militares com ofensas.

Em outra ocorrência, na mesma região, policiais da 5ª Companhia Independente da Polícia Militar interromperam uma briga entre dois indivíduos. Um jovem de 19 anos, que se identificou como militar do Exército, desobedeceu às ordens da equipe e passou a ameaçar os agentes, afirmando que “conhecia um coronel” e que os policiais “iriam se ferrar”.

O rapaz resistiu à prisão e, já dentro do compartimento de presos da viatura, passou a chutar a estrutura do veículo, quebrando o vidro lateral traseiro. A perícia técnica foi acionada para registrar os danos causados ao patrimônio público.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol. O foragido permaneceu preso em razão do mandado judicial em aberto, enquanto o jovem militar deverá responder por dano qualificado, resistência, desobediência e desacato.

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