Sexta-feira é prazo final para pedir isenção da taxa do Enem 2026

Os estudantes que desejam participar do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026 de forma gratuita têm até esta sexta-feira (24) para solicitar a isenção da taxa de inscrição. O benefício é destinado a candidatos que atendem aos critérios sociais e educacionais definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

O pedido deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, com acesso por meio da conta no Gov.br. No mesmo prazo, candidatos que faltaram ao Enem 2025 precisam apresentar justificativa de ausência para manter o direito à gratuidade nesta edição.

Quem tem direito à isenção

Podem solicitar a isenção da taxa estudantes que estejam matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026. Também têm direito aqueles que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas.

Outro grupo contemplado é o de candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que comprova situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Atenção ao prazo

A solicitação dentro do prazo é obrigatória para garantir o benefício, mas não substitui a inscrição no exame, que deverá ser realizada posteriormente em período a ser divulgado pelo Inep.

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies. Por isso, candidatos interessados devem ficar atentos aos prazos e exigências para não perder a oportunidade de participar gratuitamente.

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