Operação investiga grupo que extorquia mulher com ameaças de morte e falso “ritual” em MS

Uma operação do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) investigou um grupo suspeito de extorquir uma moradora de Mato Grosso do Sul utilizando ameaças de morte e a divulgação de um suposto “ritual” religioso. A ação, denominada “Iluminati”, foi deflagrada na quinta-feira (23), com cumprimento de mandados em Rondônia e no Distrito Federal.

De acordo com o MPMS, o caso teve início em maio de 2023, quando a vítima passou a ser abordada por integrantes do grupo criminoso, que se apresentavam como membros de uma suposta seita internacional, alegadamente sediada na Califórnia, nos Estados Unidos. Utilizando números de telefone estrangeiros e uma linguagem de “fraternidade”, os suspeitos convenceram a mulher a realizar pagamentos sob a justificativa de taxas de iniciação, manutenção e até cancelamento de vínculo com a organização.

Ainda segundo a investigação, o grupo prometia benefícios financeiros à vítima, o que reforçava o golpe. Ao perceber que se tratava de uma fraude e tentar se desligar, a mulher passou a ser ameaçada de morte e de ter um vídeo, gravado durante uma suposta cerimônia de iniciação, divulgado, o que caracterizou a extorsão.

As apurações apontaram que os valores pagos eram transferidos para contas bancárias em nome dos próprios suspeitos, em instituições financeiras tradicionais. Posteriormente, o dinheiro era convertido em criptoativos por meio de operações internacionais, dificultando o rastreamento.

Os investigados foram identificados a partir de chaves Pix, dados bancários, registros telefônicos, biometria facial e pesquisas em fontes abertas. A ofensiva foi conduzida pela Unidade de Combate aos Crimes Cibernéticos, com apoio da 16ª Promotoria de Justiça de Campo Grande.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão. Celulares e outros dispositivos eletrônicos foram recolhidos e passarão por perícia. A ação contou ainda com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal e da Polícia Civil de Rondônia.

O MPMS alerta para o aumento de golpes no ambiente digital e orienta a população a não realizar pagamentos diante de abordagens suspeitas. A recomendação é guardar conversas e comprovantes e procurar imediatamente a polícia para registro de ocorrência.

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