Avanço de frente fria e pode provocar mudança brusca no tempo em MS neste sábado

Estado deve ter chuvas intensas, rajadas de vento e queda nas temperaturas com a chegada do sistema frontal neste sábado

O avanço de uma frente fria sobre Mato Grosso do Sul pode provocar chuvas intensas e tempestades neste sábado (8), acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. O fenômeno também marca o início de um período de temperaturas mais baixas, especialmente nas regiões sul e cone-sul do Estado.

De acordo com os meteorologistas, o sistema está associado à formação de um ciclone extratropical que atua com maior intensidade sobre os estados do Sul do país, mas influencia de forma indireta o tempo em Mato Grosso do Sul. Os acumulados de chuva podem ultrapassar 30 a 40 milímetros em 24 horas, sobretudo na metade leste do território.

Com o avanço do sistema frontal, há previsão de mínimas invertidas, quando as temperaturas mais baixas são registradas no período da tarde. Os ventos devem soprar do quadrante sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e podem atingir rajadas acima desse valor em pontos isolados.

As temperaturas mínimas ficam entre 14°C e 17°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados, com máximas variando de 20°C a 26°C. No Pantanal e no sudoeste, os termômetros oscilam entre 19°C e 21°C nas mínimas e 27°C a 29°C nas máximas. Já nas regiões leste, norte e bolsão, as mínimas ficam entre 22°C e 23°C, e as máximas podem chegar a 32°C.

Em Campo Grande, o sábado deve ser de tempo instável, com chuvas em diversos períodos do dia. As temperaturas variam de 19°C a 20°C nas mínimas e atingem 26°C nas máximas.

As condições meteorológicas exigem atenção da população, principalmente em áreas com risco de alagamento, quedas de galhos e interrupções temporárias no fornecimento de energia.

