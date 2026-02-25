Professora da rede municipal é investigada por suspeita de agressão contra alunos em Bataguassu

Sindicância foi aberta após denúncia encaminhada pelo Ministério Público; Caso envolve crianças da Educação Infantil

Uma professora da rede municipal de Bataguassu está sendo investigada por suspeita de agressão física contra alunos da Educação Infantil. A apuração foi oficializada após informações encaminhadas pela 2ª Promotoria de Justiça do município, incluindo termo de declaração e boletim de ocorrência registrado no ano passado.

Segundo o Cenário MS, os documentos que fundamentaram a abertura do procedimento, os fatos são considerados graves e levantam preocupação quanto à segurança das crianças e à conduta profissional exigida no ambiente escolar.

A sindicância vai analisar possíveis infrações ao Estatuto do Servidor Público Municipal, que estabelece deveres e proibições aos funcionários da administração. O procedimento é interno e tem caráter disciplinar.

Para conduzir a apuração, foi formada uma comissão composta por três servidores efetivos. O grupo terá acesso à documentação, poderá colher depoimentos e reunir provas necessárias para esclarecer o caso.

O prazo estipulado para conclusão dos trabalhos é de 30 dias, contados a partir da publicação da portaria que instaurou a sindicância. O nome da escola onde teriam ocorrido as agressões não foi divulgado.

O caso segue sendo investigado.

