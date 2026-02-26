Motorista é preso após atropelar motociclista parado em semáforo e fugir em Ribas do Rio Pardo

Um motorista de 45 anos foi preso nesta quarta-feira (25) em Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande, suspeito de atropelar um motociclista que estava parado no semáforo e fugir sem prestar socorro. O acidente aconteceu na tarde do dia 15 de fevereiro, na Avenida Aureliano Moura Brandão.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento exato da colisão. O veículo, um Gol/Volkswagen, seguia em alta velocidade quando atingiu violentamente a traseira da motocicleta. A vítima, um homem de 34 anos, aguardava o sinal abrir no cruzamento com a Avenida Jesuíno Álvares de Barros.

Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado ao chão e sofreu fraturas e escoriações graves. Ele recebeu os primeiros socorros de testemunhas e, em seguida, foi encaminhado para atendimento médico, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece em recuperação.

Um vídeo do acidente, obtido pelo perfil Ribas Ordinário nas redes sociais, reforça que o motociclista estava completamente parado quando foi atingido. Após a batida, o motorista deixou o local sem prestar qualquer tipo de auxílio à vítima.

A Polícia Civil iniciou as investigações com base nas imagens das câmeras de segurança, identificou o suspeito e o localizou em sua residência. O delegado Felipe Braga representou pela prisão preventiva do motorista, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário.

O homem permanece à disposição da Justiça e poderá responder por tentativa de homicídio. A polícia destacou que o caso serve como alerta para os riscos do excesso de velocidade e para a obrigação legal e moral de prestar socorro em acidentes de trânsito.

