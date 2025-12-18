Operação Argyros mira esquema de lavagem de dinheiro do PCC em Ponta Porã e cidades de SP

Integrantes de um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) são alvos da Operação Argyros, deflagrada pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta quinta-feira (18). Ao todo, estão sendo cumpridos 23 mandados judiciais, sendo quatro de prisão e 19 de busca e apreensão, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, e em outras cinco cidades paulistas.

A operação é coordenada pela 6ª Delegacia de Combate a Facções Criminosas e Lavagem de Capitais e mobiliza cerca de 70 policiais civis. Além de Ponta Porã, município sul-mato-grossense que faz fronteira com o Paraguai, as equipes atuam na capital paulista e nos municípios de Carapicuíba, Bragança Paulista e Botucatu, todos no estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram uma estrutura criminosa voltada à movimentação e ocultação de recursos provenientes do tráfico de drogas. O esquema contava com ramificações fora do estado de São Paulo e utilizava mecanismos considerados sofisticados para dissimular a origem ilícita do dinheiro.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais buscam apreender documentos físicos e digitais, aparelhos eletrônicos, dispositivos de armazenamento de dados, além de armas de fogo, munições e acessórios. Também estão no foco da operação entorpecentes, insumos utilizados no preparo e transporte de drogas, bem como veículos e bens de luxo adquiridos com recursos oriundos da atividade criminosa.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento e que novas informações poderão ser divulgadas após a conclusão das diligências desta fase da operação.

