Motociclista morre após colisão com caminhonete em cruzamento de Dourados

O motociclista Cleber Aparecido Pereira morreu após se envolver em um acidente de trânsito registrado na terça-feira (17), no Jardim Márcia, em Dourados, município localizado a 251 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão envolveu uma motocicleta Honda Titan, conduzida por Cleber, e uma caminhonete Chevrolet Montana. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, porém, ao chegar ao local, constatou que os veículos já haviam sido retirados da via.

Conforme relato do condutor da caminhonete, que não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação), ele seguia pela Rua Floriano Viegas e, ao chegar ao cruzamento com a Rua Ernest Ferter, avançou a via preferencial, atingindo a motocicleta. À polícia, o motorista afirmou que a colisão teria sido provocada por problemas na sinalização do cruzamento, citando ausência de placas, pintura horizontal precária e visibilidade comprometida.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital da Vida. Apesar de ter passado por diversos procedimentos médicos, Cleber não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência de múltiplas fraturas, conforme laudo médico anexado ao registro policial.

Durante a apuração, a Polícia Militar constatou que o condutor da caminhonete não era habilitado. Ele foi autuado por dirigir sem CNH, e o proprietário do veículo também recebeu multa. A motocicleta foi recolhida ao pátio do Detran por apresentar pendências administrativas, enquanto a caminhonete foi liberada a um motorista habilitado.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e seguirá sob investigação para apurar as responsabilidades pelo acidente.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais