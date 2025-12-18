Caminhoneiro morre após descarga elétrica durante enlonamento de carreta na BR-163

O caminhoneiro Márcio Alexandre Antunes Bernart, de 50 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (17) após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava às margens da BR-163, entre o município de São Gabriel do Oeste e o distrito de Congonhas, a cerca de 137 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações apuradas, Márcio realizava o enlonamento de uma carreta quando encostou a cabeça em um cabo de alta tensão energizado. O veículo estava estacionado sob a rede elétrica no pátio de uma empresa localizada às margens da rodovia, local que concentra intenso fluxo de caminhões. A descarga foi imediata e causou a morte do trabalhador ainda no local.

A carreta transportava milheto e passava pelo processo de carregamento no momento do acidente. As circunstâncias indicam que a proximidade da operação com a fiação elétrica representava risco elevado à segurança.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada logo após o ocorrido, mas, ao chegar ao local, os socorristas apenas constataram o óbito, não havendo possibilidade de atendimento médico.

Segundo informações preliminares, Márcio morava em Rio Verde, no estado de Mato Grosso. A identificação foi confirmada após os primeiros levantamentos realizados no local. O caso reforça o alerta para os riscos de atividades realizadas próximas à rede elétrica, especialmente em áreas de carga e descarga de veículos pesados.

