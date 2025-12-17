Polícia realiza dois flagrantes e apreende 340kg de cocaína na região de fronteira de MS

Caminhão com 272,7 quilos de cocaína escondidos e Jeep/Renegade com 67,3 quilos do entorpecente transportado por condutor e passageira foram as ocorrências

Na noite desta terça-feira (15) e na manhã de quarta-feira (16), após dois flagrantes feitos pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na região de fronteira com o Paraguai.

Na primeira ocorrência, na terça-feira, os policiais abordaram um caminhão na BR-163, em Caarapó (MS). Durante a fiscalização, o motorista demonstrou nervosismo, levantando suspeitas da equipe.

Após vistoria no caminhão, a equipe encontrou um compartimento oculto, onde estavam escondidos 272,7 quilos de cocaína. O motorista disse que não sabia da existência da droga, declarou apenas que levaria a carga de grãos de milho de Antônio João até Itaquiraí.

A segunda ocorrência, nsta quarta-feira, ocorreu após os policiais identificarem um homem, de nacionalidade paraguaia, próximo a unidade operacional da PRF em Ponta Porã tirando fotos do local. Quando a equipe tentou se aproximar do homem, ele tentou fugir em uma motocicleta, mas foi alcançado e detido.

O envolvido disse que teria sido contratado para vigiar os policiais enquanto um Jeep/Renegade passaria pelo local com uma carga ilícita.

Com as informações e o apoio do Departamento de Operações Aéreas da PRF, as equipes localizaram o Jeep/Renegade na BR-463.

Na abordagem, o condutor e a passageira foram flagrados transportando 67,3 quilos de cocaína em um compartimento oculto no veículo.

O homem disse que levaria a droga de Ponta Porã até o interior do Paraná. As ocorrências foram atendidas pela PRF.

