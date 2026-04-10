Operação apreende produtos irregulares em depósito e conveniências de empresário em Campo Grande

Uma operação conjunta realizada nesta sexta-feira (10) apreendeu diversos produtos irregulares em um depósito e em duas conveniências pertencentes ao empresário Édson Barbosa, conhecido como “Alemão”, em Campo Grande. A fiscalização ocorreu em um galpão localizado na Avenida Antônio Maria Coelho e nas conveniências Salvador e Alemão, na Avenida Calógeras.

De acordo com o delegado Paulo Roberto Diniz, adjunto da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), a ação é desdobramento de uma investigação iniciada há cerca de 15 dias, após a apreensão de aproximadamente 180 quilos de queijo. Na ocasião, o responsável pelo transporte informou que a carga seria destinada a um dos estabelecimentos fiscalizados. Os produtos eram oriundos do município de Corguinho.

Irregularidades sanitárias e produtos vencidos

Durante a vistoria no depósito, fiscais identificaram uma série de irregularidades. Entre os problemas encontrados estavam produtos fora do prazo de validade, queijos considerados irregulares e falhas nos processos de armazenamento e manipulação.

“Inicialmente o foco era a questão dos queijos, mas a fiscalização abrange qualquer produto vencido”, afirmou o delegado.

A médica veterinária e fiscal do SIM (Serviço de Inspeção Municipal), Luana Oliveiras, explicou que foram constatadas práticas inadequadas no reembalamento dos produtos.

“O estabelecimento realizava o fatiamento e reembalagem, mas sem respeitar a variedade original descrita no rótulo e sem o devido registro no serviço de inspeção”, detalhou.

Falhas comprometem segurança alimentar

Segundo a fiscalização, também foram identificadas falhas no controle sanitário, como produtos que deveriam ser refrigerados sendo mantidos congelados, alimentos abertos sem identificação de data e itens com validade rasurada.

De acordo com a fiscal, essas práticas comprometem o rastreamento e colocam em risco a segurança alimentar, especialmente no caso de laticínios, que exigem controle rigoroso desde a produção até a comercialização.

Além disso, havia produtos sem procedência clara, incluindo pescados, o que levanta dúvidas sobre as condições de conservação e o destino final desses alimentos.

Conveniência é fechada durante vistoria

Na conveniência localizada na região central, os fiscais chegaram a fechar o estabelecimento durante a inspeção. Clientes que aguardavam atendimento na entrada foram dispensados por funcionários enquanto a equipe realizava a vistoria no local.

Defesa do empresário

Em entrevista, o empresário Édson Barbosa afirmou que enfrenta dificuldades para se adequar às exigências sanitárias, principalmente em relação à rotulagem e aos prazos de validade.

Segundo ele, parte dos queijos comercializados não possui rótulo adequado, o que dificulta o controle exigido pelos órgãos fiscalizadores. Ele também argumentou que o prazo de validade indicado pela indústria, após a abertura dos produtos, seria insuficiente para atender à logística de fatiamento, transporte e distribuição.

“O produto chega, a gente fatia, embala e manda para a loja. Só nesse processo já se perdem alguns dias. Então colocamos uma data que garantimos a qualidade e a saúde do consumidor”, afirmou.

A operação segue em andamento e os produtos apreendidos devem passar por análise, enquanto os estabelecimentos podem ser alvo de sanções administrativas e outras medidas legais.

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