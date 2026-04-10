Flávio Bolsonaro participa de encontro do PL estadual em Campo Grande

Ainda em Campo Grande, o senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), participou de um encontro do PL-MS realizado na manhã desta sexta-feira (10), em Campo Grande. A convite do presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja, o encontro reuniu pré-candidatos e aliados do PL, no Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul.

À imprensa, Flávio falou sobre a pesquisa do Instituto Veritá em que o coloca, pela primeira vez, na liderança na corrida presidencial de 2026. Para ele, a pesquisa mostra um retrato do momento em que o País vive.

“Tenho observado mais as tendências e é unânime o nosso crescimento e o derretimento do outro lado”, pontuou.

Referente a disputa por uma vaga no Senado, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçou quanto a necessidade de união da direita e, que, sua visita, traz uma ‘mensagem de unidade’ para a direita de MS. “Se tiver que ser o Pollon, vai ser, e se tiver que ser Capitão Contar, vai ser, mas ‘a palavra final é do presidente Bolsonaro”, confirmou ele. Além de Azambuja, demais autoridades importantes do Estado marcaram presença no encontro, como a senadora Tereza Cristina e o Governador do Estado, Eduardo Riedel. Instagram Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook

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