Flávio Bolsonaro participa de encontro do PL estadual em Campo Grande

Ainda em Campo Grande, o senador e pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), participou de um encontro do PL-MS realizado na manhã desta sexta-feira (10), em Campo Grande. A convite do presidente estadual do partido, Reinaldo Azambuja, o encontro reuniu pré-candidatos e aliados do PL, no Diretório Estadual de Mato Grosso do Sul.
À imprensa, Flávio falou sobre a pesquisa do Instituto Veritá em que o coloca, pela primeira vez, na liderança na corrida presidencial de 2026. Para ele, a pesquisa mostra um retrato do momento em que o País vive.
“Tenho observado mais as tendências e é unânime o nosso crescimento e o derretimento do outro lado”, pontuou.