Homem é socorrido após ser agredido com pedradas e pauladas no Bairro Santo Antônio

Um homem, de 42 anos, foi socorrido após ser agredido com pedras e pedaços de madeira na noite dessa quinta-feira (9), no Bairro Santo Antônio, em Campo Grande. No local, foi encontrada grande quantidade de sangue e, quando a polícia chegou, a suspeita dava banho na vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes da PM (Polícia Militar) foram acionadas pelo Samu (Serviço Móvel de Atendimento à Urgência) para prestar apoio em um caso de lesão corporal. No local, testemunhas relataram que a autora das agressões atacou a vítima enquanto ela estava caída na varanda, pedindo por socorro.

Ainda conforme o registro policial, havia grande quantidade de sangue no chão do local. Quando os policiais chegaram, vítima e autora estavam dentro da casa, onde a mulher dava banho no homem. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino, com diversos ferimentos e cortes na região da cabeça e do rosto.

Em depoimento à polícia, o homem afirmou que estava ingerindo bebida alcoólica com outras pessoas em casa, quando foi agredido pelo grupo, mas disse não se lembrar do motivo da briga nem identificar os demais envolvidos.

Ele também afirmou que não pretende registrar boletim de ocorrência contra a possível autora, que é sua amiga. Segundo o homem, ele vivia em situação de rua quando foi acolhido pela autora, por isso, não deseja denunciar ela. No entanto, a suspeita foi conduzida à delegacia para as providências cabíveis.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.