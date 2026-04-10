Chikungunya: Ministério da Saúde anuncia reforço na assistência especializada em Dourados

O Ministério da Saúde convocou coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (10), para anunciar medidas de reforço na assistência especializada em saúde na cidade de Dourados. A cidade vive epidemia de chikungunya.

Conforme o Ministério, serão detalhados recursos que vão contemplar o custeio de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto e pediátrico, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a implantação do IAE-PI (Incentivo à Atenção Especializada aos Povos Indígenas), entre outros serviços.

A coletiva será hoje (10), às 14h30, no Hospital Regional de Dourados, com a presença do diretor da Força Nacional do SUS, Rodrigo Stabelli.

Os reforços integram um conjunto de ações do Governo Federal para intensificar as medidas emergenciais de enfrentamento à chikungunya no município e na região. O Hospital Regional de Dourados fica na BR-463, km 37, na área rural de Dourados.