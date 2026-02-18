Condutora perde controle, tomba caminhonete e atinge carros próximo ao Parque das Nações Indígenas

Uma condutora, ainda não identificada, perdeu o controle de uma caminhonete Ford Ranger e bateu contra dois veículos estacionados na Rua Ivan Fernandes Pereira, no Bairro Chácara Cachoeira, na noite dessa terça-feira (17), em Campo Grande.

O acidente ocorreu próximo a um dos acessos ao Parque das Nações Indígenas. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido. Com a força do impacto, a caminhonete acabou tombando na via. Informações preliminares apontam que crianças estavam no interior do veículo no momento da colisão.

Conforme apurado pela reportagem, dois carros estacionados funcionaram como barreira e evitaram que a caminhonete atingisse diretamente um trailer que atende frequentadores do parque. Mesmo assim, um dos automóveis foi empurrado contra o trailer adaptado para a venda de pastel e água de coco. No momento do acidente, mãe e filha trabalhavam no local.

Após a batida, a motorista permaneceu dentro da caminhonete. Populares retiraram as crianças do veículo, e familiares as levaram para atendimento hospitalar.

O Corpo de Bombeiros prestou atendimento inicial à condutora, que assinou termo de recusa de atendimento médico. Já a Polícia Militar encaminhou a motorista para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

A dinâmica do acidente segue sendo apurada pelas autoridades.

