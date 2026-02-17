Traficante com mandado de prisão em MS é detido em trio elétrico durante Carnaval na Bahia

Suspeito investigado por esquema de drogas foi localizado em meio a multidão

Na tarde da última segunda-feira (16), um homem investigado por envolvimento com o tráfico de drogas foi preso enquanto participava do Carnaval em Salvador. Ele foi localizado em um trio elétrico que passava pelo circuito Barra-Ondina.

O suspeito era alvo de investigação conduzida pela Polícia Federal do Brasil e possuía ordem judicial expedida em Ponta Porã. Ele é apontado como integrante de um esquema ligado ao transporte de entorpecentes entre estados e também para fora do país.

A localização ocorreu após acompanhamento realizado por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais da Bahia durante os dias de folia. O homem foi identificado no bairro Jardim das Margaridas e detido ainda em cima do trio elétrico.

Após a abordagem, ele foi encaminhado para a Polinter da Bahia, onde permanece.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.