Mulher ligada ao Comando Vermelho é presa com pistolas amarradas ao corpo em Ponta Porã

Gabiana da Silva e Silva, de 27 anos, foi presa por policiais da Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira.) por transportar três pistolas escondidas no corpo. A abordagem ocorreu por volta das 18h30 dessa terça-feira (24), em Ponta Porã, município a 313 quilômetros de Campo Grande, durante fiscalização em um ônibus que fazia a linha com destino à Capital.

Moradora do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a suspeita afirmou aos policiais que estava na região a turismo. No entanto, durante a checagem de documentos e bagagens, a equipe percebeu que a passageira demonstrava nervosismo excessivo enquanto permanecia sentada na poltrona.

Diante da atitude suspeita, uma policial realizou revista minuciosa e encontrou três pistolas da marca Glock amarradas ao corpo da mulher. Entre as armas apreendidas, duas são de calibre .40 e uma de calibre 9 milímetros.

Após a localização do armamento, Gabiana optou por permanecer em silêncio quanto à origem das pistolas. Entre seus pertences pessoais, os policiais também encontraram uma passagem com itinerário de Nova Alvorada do Sul para o Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, Gabiana é natural de Queimados e possui ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. Ela foi encaminhada à Polícia Civil em Ponta Porã, onde o caso segue sob investigação.

Até o momento, a polícia não informou para quem o armamento seria entregue nem se há outros envolvidos no transporte. A ação foi divulgada pelo chefe da Defron em Dourados, Waldir Brasil.

