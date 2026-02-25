Precisa de emprego? Funsat oferece 1,3 mil vagas nesta quarta-feira em Campo Grande

A quarta-feira (25) começa com 1.341 oportunidades de emprego intermediadas pela Funsat (Fundação Social do Trabalho) em Campo Grande. As vagas são ofertadas por 136 empresas e abrangem 122 profissões diferentes, ampliando as chances para trabalhadores com ou sem experiência.

Entre as funções com recrutamento ativo estão ajudante de motorista (2 vagas), assistente de vendas (2), auxiliar administrativo (12), auxiliar operacional de logística (50), cozinheiro geral (4), estoquista (32), gerente de loja e supermercado (10), leiturista (10), preparador físico (2) e técnico de carnes e derivados (12).

Do total de vagas, 910 oportunidades correspondem a 60 atividades que não exigem experiência prévia. Entre elas estão:

– Atendente de lanchonete (32);

– Auxiliar de cozinha (16);

– Auxiliar de limpeza (99);

– Garçom (10);

– Mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10);

– Pedreiro (7);

– Repositor de supermercados (61).

Vagas para PcD

O público PcD conta com 92 vagas, com atendimento prioritário no Guichê 1 da Agência de Empregos. As oportunidades disponíveis são para:

– Auxiliar de confecção (80);

– Vigilante (10);

– Empacotador à mão (1);

– Auxiliar de linha de produção (1).

A Funsat atende em dois endereços: na sede, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, e na Unidade 2, na Rua Anacá, nº 699, Polo Moreninhas. O atendimento ocorre das 7h às 13h.

