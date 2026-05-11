Vídeo: homem é preso após aparecer nu e agredir funcionários de hotel em Campo Grande

Engenheiro agrônomo de 36 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (10) após agredir funcionários de um hotel de Campo Grande. Ele também resistiu à abordagem e tentou agredir policiais militares.

Segundo o boletim de ocorrência, a confusão começou por volta das 22h15, depois que funcionários advertiram o hóspede sobre a proibição de fumar no local. Após a orientação, ele subiu para o quarto, mas retornou minutos depois completamente nu e passou a agredir os trabalhadores do hotel.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem sai do elevador sem roupas e vai em direção aos funcionários, iniciando as agressões. Depois, ele deixa o local.

Conforme o registro, ele desobedeceu às ordens da equipe policial e tentou agredir os militares, Diante disso, foi necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo.

Um auxiliar de vigilância, de 31 anos, sofreu vários socos na cabeça e teve um corte no supercílio esquerdo. Uma funcionária de 28 anos também foi atingida com um soco no ombro.

As vítimas acionaram a equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar, que passava em frente ao hotel no momento da ocorrência. Durante buscas no prédio, os policiais localizaram o suspeito saindo do elevador.

Além das agressões, o homem ainda causou danos nas dependências do hotel. Ele foi encaminhado para a delegacia com escoriações na região lombar, provocadas durante a resistência à prisão.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, resistência e dano qualificado. O agrônomo permaneceu em silêncio durante o depoimento e aguarda audiência de custódia.