Com estrutura ampliada, MS consolida posição entre os melhores do País em transplantes

Desempenho foi divulgado Registro Brasileiro de Transplantes de 2025 e reforça o avanço da estrutura estadual de captação e transplantes

Mato Grosso do Sul alcançou destaque nacional no cenário dos transplantes, consolidando-se entre os estados com melhor desempenho proporcional do país. Dados do RBT (Registro Brasileiro de Transplantes) de 2025, divulgado pelo Ministério da Saúde, colocam o Estado na 6ª posição nacional em transplantes de fígado e também na 6ª colocação em transplantes de córnea por milhão de população.

Segundo o levantamento, MS registrou taxa de 16,8 transplantes hepáticos por milhão de população, índice que garantiu ao Estado a sexta melhor colocação do país no ranking nacional. Já nos transplantes de córnea, alcançou taxa de 101,9 procedimentos por milhão de população, também ocupando a 6ª posição entre as unidades da federação.

O avanço acompanha o cenário nacional de crescimento dos transplantes. Conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o Brasil bateu recorde histórico em 2025, com 31 mil transplantes realizados em todo o país, resultado 21% superior ao registrado em 2022, quando foram contabilizados 25,6 mil procedimentos.

Ainda conforme o Ministério, o desempenho nacional reflete a ampliação da logística do SNT (Sistema Nacional de Transplantes), o fortalecimento da distribuição interestadual de órgãos, a expansão das equipes de captação e o aumento dos investimentos federais na área, com o SUS (Sistema Único de Saúde) financiando cerca de 86% dos transplantes realizados no Brasil.

Crescimento e fortalecimento da rede

Em Mato Grosso do Sul, os números também demonstram crescimento e fortalecimento da rede estadual. Dados da Central Estadual de Transplantes apontam que, entre janeiro e 30 de abril de 2026, o Estado registrou 25 doadores de múltiplos órgãos e 65 doadores de córneas. No mesmo período, foram realizados 23 transplantes de fígado, 31 transplantes renais e 84 transplantes de córnea.

Atualmente, a lista de espera no Estado conta com 367 pacientes aguardando transplante de rim, 463 à espera de córnea, 15 pacientes aguardando transplante de fígado e um paciente na fila para transplante de pâncreas.

Para a coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Claire Miozzo, o resultado demonstra a maturidade da rede estadual e o comprometimento das equipes envolvidas em todas as etapas do processo.

“Esse resultado mostra o fortalecimento da política estadual de transplantes e o empenho das equipes hospitalares, das centrais de notificação, dos profissionais de captação e de toda a rede envolvida. Cada doação representa uma oportunidade de salvar vidas e Mato Grosso do Sul vem consolidando um trabalho sério, técnico e humanizado”, afirma.

Claire Miozzo também destaca que o avanço dos indicadores depende diretamente da conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos.

“A autorização familiar ainda é um dos maiores desafios em todo o país. Por isso, é fundamental que as pessoas conversem sobre o desejo de serem doadoras. Quando a família conhece essa vontade, a decisão se torna mais segura e pode transformar a vida de muitos pacientes que aguardam na fila por um transplante”, ressalta.

Ampliação da estrutura fortalece transplantes no Estado

O avanço no ranking nacional de transplantes também acompanha o fortalecimento da estrutura hospitalar e da capacidade instalada da rede estadual.

Segundo Claire Miozzo, a ampliação de hospitais aptos a realizar os exames que confirmam a morte encefálica tem sido fundamental para ampliar o número de transplantes realizados no próprio Estado.

“Hoje Mato Grosso do Sul possui mais hospitais habilitados e estruturados para realizar os exames que atestam a morte encefálica. Isso agiliza todo o processo e permite que muitos órgãos permaneçam aqui para transplantes realizados no próprio Estado, beneficiando diretamente os pacientes da nossa fila”, explica.

Ela enfatiza que o fortalecimento da rede estadual vem consolidando MS como referência regional na área de transplantes e reduzindo a necessidade de encaminhamento de órgãos para outros centros do país.

“Estamos ampliando nossa capacidade técnica, qualificando equipes e fortalecendo os fluxos hospitalares. Isso contribui para avançarmos tanto na captação quanto na realização efetiva dos transplantes, garantindo mais acesso e mais chances de vida para quem aguarda por um órgão”, avalia.

Logística aérea

Dentre os fatores que têm contribuído para o avanço nos indicadores regionais de transplantes está o fortalecimento da logística aérea em MS. A atuação integrada do Governo, por meio do apoio da Casa Militar, tem garantido mais agilidade no transporte de órgãos e no deslocamento de equipes médicas em captações realizadas no interior e também em operações interestaduais, ampliando a efetivação dos transplantes e fortalecendo a rede estadual.

Por meio da CTA (Coordenadoria de Transporte Aéreo), o Estado mantém equipes e aeronaves mobilizadas para atuar em missões em diferentes regiões do país, garantindo rapidez em operações consideradas decisivas para o sucesso dos transplantes. Desde 2023, dezenas de missões já foram realizadas em MS e em outros estados, reduzindo o tempo de deslocamento e ampliando as chances de aproveitamento dos órgãos destinados aos pacientes que aguardam na fila.