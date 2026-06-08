Consultório Móvel oferece atendimento veterinário gratuito no Jardim Noroeste a partir desta segunda-feira

Moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, poderão contar com atendimento veterinário gratuito para cães e gatos a partir desta segunda-feira (8). O serviço será disponibilizado pelo Consultório Móvel da Subea (Superintendência de Bem-Estar Animal), que permanecerá no bairro até o dia 12 de junho, com atendimentos realizados das 8h às 13h mediante distribuição de senhas.

A unidade estará instalada na Rua Senador Vergueiro, quadra 350, nas proximidades da Escola Municipal Rachid Saldanha. Além da avaliação clínica dos animais, a equipe também orienta os tutores sobre cuidados com a saúde dos pets e realiza encaminhamentos para castração em clínicas credenciadas pela Prefeitura de Campo Grande.

Para acessar o serviço, os responsáveis pelos animais devem apresentar CadÚnico atualizado, documento oficial com foto e comprovante de residência. O Consultório Móvel faz parte das ações da prefeitura para ampliar o acesso aos serviços de bem-estar animal em diferentes regiões da Capital, promovendo atendimento preventivo e assistência à população de baixa renda.

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