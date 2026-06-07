Motociclista sofre fratura após colisão com carro na BR-376, em Amandina

Acidente aconteceu na noite de sábado (6), em trecho próximo à unidade da PRF

Um motociclista ficou ferido após uma colisão com um Volkswagen Gol na noite deste sábado (6), na BR-376, em Amandina, distrito de Ivinhema.

O acidente ocorreu em um trecho próximo à unidade da Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações, o motociclista tentava acessar uma propriedade às margens da rodovia quando acabou atingindo o carro que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, o condutor da moto sofreu fraturas e foi encaminhado ao hospital de Ivinhema. O motorista do automóvel não se feriu.

As circunstâncias da colisão ainda serão apuradas.

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