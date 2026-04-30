Mulher de 58 anos é encontrada ferida após estupro dentro de casa em Amambai

Uma mulher de 58 anos foi encontrada ensanguentada dentro da própria residência após ser vítima de estupro na madrugada de quarta-feira (29), em Amambai, município localizado a 351 quilômetros de Campo Grande. O caso foi comunicado à polícia apenas no período da tarde.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 16h pela equipe do Hospital Regional, que informou a entrada da vítima no pronto-socorro com suspeita de violência sexual.

No hospital, os policiais conversaram com a filha da mulher. Ela relatou que mora nas proximidades e que, por volta das 3h da madrugada, ouviu barulhos vindos da casa da mãe enquanto estava deitada com o esposo. Já pela manhã, percebeu que a vítima não estava no local.

Ainda segundo o relato, um homem conhecido apenas pelo apelido de “Paraguai” apareceu na residência da filha durante a manhã, pediu café e solicitou ajuda para comprar carne para um churrasco. Após a confraternização, ele deixou o local.

Mais tarde, ao retornar à casa da mãe, a filha encontrou a vítima deitada na cama, com sangue nas pernas e nas costas. Questionada, a mulher contou que o suspeito teria ido até sua residência durante a madrugada, oferecido bebida alcoólica e, após ela não oferecer mais resistência, a carregou para fora da casa, onde cometeu o estupro.

Após o crime, o homem abandonou a vítima, que conseguiu voltar sozinha para casa. A vítima e a filha afirmaram não conhecer o autor, apenas que se trata de um homem indígena, de aproximadamente 40 anos, identificado pelo apelido de “Paraguai”.

Segundo o médico plantonista, a mulher apresentava sangramento nas partes íntimas, sem outras lesões corporais aparentes. Ela permaneceu em observação na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como estupro e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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