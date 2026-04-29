Motorista bêbado, sem CNH e que fez ultrapassagem proibida é indiciado por morte de motociclista em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul concluiu o inquérito que investigava o acidente ocorrido em março deste ano na rodovia MS-338, em Santa Rita do Pardo, que terminou com a morte de um jovem motociclista.

Segundo a investigação, o condutor de um VW Santana foi indiciado por homicídio com dolo eventual, quando a pessoa assume o risco de matar. Conforme a polícia, ele dirigia embriagado, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e ainda realizou uma ultrapassagem em local proibido antes da colisão fatal.

Durante as apurações, foram ouvidas as testemunhas, além de interrogatórios dos envolvidos e análise de laudos periciais.

O pai do motorista, que estava no carro como passageiro, também foi indiciado por permitir que pessoa não habilitada conduzisse veículo automotor, crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

A Polícia Civil destacou a gravidade do caso, principalmente pela combinação de fatores considerados de alto risco, como consumo de álcool, direção sem habilitação e manobras perigosas na rodovia.

Com a conclusão do inquérito, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público, responsável por analisar o caso e decidir sobre eventual denúncia à Justiça.