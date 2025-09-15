Funsat oferece 1.330 vagas de emprego em Campo Grande nesta segunda-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) abriu, nesta segunda-feira (15), 1.330 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 146 funções que contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

De acordo com o painel de vagas, a função com maior número de oportunidades é a de operador de caixa, com 198 vagas disponíveis. Também se destacam as ofertas para operador de telemarketing ativo (100 vagas), motorista de caminhão (22), açougueiro (17) e carregador (13), entre outras.

Para quem busca o primeiro emprego ou não tem experiência, a Funsat informa que 889 vagas não exigem prática anterior, como para agente de saneamento (11 vagas), auxiliar de logística (60), coletor de lixo (20) e servente de obras (14).

Há ainda oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), incluindo funções como agente de saneamento, almoxarife, atendente de lojas, auxiliar de limpeza e porteiro. Os interessados nessa modalidade podem obter mais informações diretamente no Guichê 1 da Funsat.

O atendimento ao público é realizado das 7h às 17h, na sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O telefone para contato é (67) 4042-0585, ramal 5800.

Confira a lista completa de vagas disponíveis.

 

