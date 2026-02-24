Motorista é preso com 160 quilos de minério de prata ilegal na BR-262

Um motorista de 43 anos foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (23) após ser flagrado transportando cerca de 160 quilos de minério de prata de origem ilegal. A apreensão foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) durante fiscalização de rotina na BR-262, no município de Água Clara, a 193 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a PRF, o caminhão abordado possui placas da Bolívia, país que faz fronteira com Mato Grosso do Sul, e seguia com destino declarado ao estado de São Paulo. Durante a abordagem, os agentes perceberam que o condutor, de nacionalidade boliviana, apresentava nervosismo excessivo ao responder às perguntas, o que levantou suspeitas e motivou uma vistoria minuciosa no veículo.

Na inspeção, os policiais localizaram aproximadamente 160 quilos de barras de minério de prata escondidas na cabine do caminhão. Questionado, o motorista não soube informar o destino final da carga e não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a origem legal do material.

Diante da irregularidade, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o caminhão e o minério apreendido, à Polícia Federal de Três Lagoas. O caso segue sob investigação para apurar a procedência da prata e a possível existência de outros envolvidos no transporte ilegal.

