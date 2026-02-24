Árvore cai sobre carro durante chuva forte no Jardim São Lourenço, em Campo Grande

A queda de uma árvore de grande porte atingiu um carro na tarde dessa segunda-feira (23), na Rua Inácio de Gomes, no bairro Jardim São Lourenço, em Campo Grande. O incidente ocorreu por volta das 15h30, durante a forte chuva que voltou a atingir a cidade. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o veículo, um Chevrolet Prisma, estava estacionado no momento em que a árvore caiu. A motorista trabalha em uma empresa próxima e foi avisada do ocorrido após o impacto, que provocou avarias no automóvel.

Por conta do porte da árvore, a Rua Inácio de Gomes precisou ser interditada para o trabalho das equipes. Os militares aguardaram a chegada de um guincho para retirar a parte mais pesada do tronco e evitar novos danos ao veículo. Nenhum poste foi atingido e o fornecimento de energia elétrica seguiu normal na região.

Mudança no clima

A chuva desta segunda-feira já causou alagamentos em diferentes pontos de Campo Grande. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em 25 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso é válido das 8h52 desta segunda-feira até as 23h59 de sexta-feira (27).

Segundo o instituto, há risco de precipitação entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, além de ventos que podem variar de 60 a 100 km/h. As condições elevam a possibilidade de alagamentos, quedas de galhos e árvores, além de descargas elétricas.

O Inmet orienta que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento e não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendável desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, sempre que possível.

