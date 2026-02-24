Vacinação antirrábica chega a quatro bairros de Campo Grande nesta terça-feira

Foto: divulgação

Equipes do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) realizam, na manhã desta terça-feira (24), vacinação antirrábica gratuita em quatro bairros de Campo Grande. A ação ocorre por meio de visitas casa a casa nos bairros Centro Oeste, Jockey Club, Parati e Piratininga, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e conter a circulação do vírus da raiva.

As doses são aplicadas por agentes vinculados à Sesau (Secretaria Municipal de Saúde). Segundo a pasta, a iniciativa busca proteger cães e gatos e reduzir o risco de transmissão da doença para humanos, integrando o calendário anual de prevenção do município.

O CCZ orienta que as equipes atuam uniformizadas e devidamente identificadas, medida que visa garantir segurança e tranquilidade aos moradores durante as visitas. A secretaria pede a colaboração dos tutores para o bom andamento do atendimento.

Para a vacinação, os responsáveis devem manter os animais contidos, utilizando coleira, guia ou caixa de transporte, quando necessário. A contenção agiliza o serviço e evita acidentes. É recomendada a apresentação da carteira de vacinação da Prefeitura; quem não possuir o documento receberá um novo no momento da aplicação. Imóveis onde haja apenas menor de idade não recebem a vacinação.

De acordo com a Sesau, a imunização anual é a principal forma de prevenção da raiva. Animais vacinados funcionam como barreira sanitária, interrompendo a cadeia de transmissão entre mamíferos. O município mantém monitoramento permanente da doença.

Posto fixo

Além das ações itinerantes, o CCZ mantém posto fixo de vacinação durante todo o ano. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 6h às 22h, na Avenida Senador Filinto Müller, nº 1.601, na Vila Ipiranga. A programação itinerante pode sofrer alterações em caso de chuva ou de condições operacionais adversas.

Casos de raiva

Campo Grande confirmou, na sexta-feira (20), o terceiro caso de morcego infectado pela raiva em 2026. O animal foi encontrado no bairro Santa Fé e recolhido pelo CCZ. Os outros registros ocorreram nos bairros Vivendas do Bosque e Centro. Após análise laboratorial, foi confirmada a presença do vírus.

Conforme a equipe técnica, o município abriga espécies de morcegos que se alimentam de frutos e insetos e que, em condições normais, não oferecem risco direto à população. A Sesau orienta que moradores não toquem em animais com suspeita da doença. Ao encontrar morcego em situação anormal, a recomendação é isolar o local e acionar o CCZ para recolhimento.

Em caso de contato acidental com animal suspeito, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde com atendimento 24 horas para avaliação e possível início do protocolo antirrábico humano.

Como acionar

O recolhimento de morcegos suspeitos pode ser solicitado pelo telefone geral (67) 3313-5000. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, também estão disponíveis os números (67) 2020-1801 e (67) 2020-1789.
Das 17h às 21h nos dias úteis e das 6h às 22h em fins de semana e feriados, o contato é pelo (67) 2020-1794.
Fora desses horários, a orientação é isolar o animal com balde, caixa ou pano, sem contato direto, e acionar o serviço assim que o atendimento for retomado.

 

