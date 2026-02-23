Jovem é rendida durante encontro e tem casa roubada em Dourados

Suspeito levou dinheiro, celular e outros objetos após anunciar o roubo dentro da residência

Uma jovem de 21 anos foi vítima de roubo dentro da própria casa na noite do último domingo (22), no bairro Jardim Água Boa, em Dourados.

Segundo o Dourados News, em relato, o homem disse que havia marcado um encontro e, ao chegar ao local por volta das 20h30, anunciou o assalto. A vítima foi ameaçada e amarrada com uma toalha.

O suspeito fugiu levando cerca de R$ 500 em dinheiro, celular, mochila, uma faca, um aparelho de choque e o controle do portão eletrônico.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado.

