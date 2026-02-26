Quinta-feira deve ser de tempo mais firme em Mato Grosso do Sul

Ciclone extratropical formado no oceano Atlântico Sul entre quarta e quinta, impulsiona sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais seco aliado a temperaturas mais amenas ao amanhecer, entre 18-20°C

Nesta quinta-Feira (26), a previsão indica tempo mais firme, com sol e variação de nebulosidade. Porém, não estão descartadas pancadas de chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Um ciclone extratropical se forma na altura do oceano Atlântico Sul entre quarta (25) e quinta-feira (26) e impulsiona um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, que favorece o tempo mais seco aliado a temperaturas mais amenas ao amanhecer, por volta dos 18-20°C.

Os ventos atuam do quadrante sul com velocidades que variam entre 30 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 18-20°C e máximas entre

29-33°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-34°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 30-33°C.

Com informações do Cemtec.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.