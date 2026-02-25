Após três dias desaparecido, trabalhador é encontrado morto em Inocência

Corpo estava a cerca de um quilômetro do alojamento onde a vítima morava; caso é investigado

O desaparecimento de Marcos Santos Souza, de 34 anos, terminou de forma trágica na tarde de terça-feira (24), em Inocência, município distante cerca de 330 quilômetros de Campo Grande. O trabalhador foi localizado sem vida, três dias depois de ter sido visto pela última vez.

Segundo a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, o corpo estava sob uma árvore, nas proximidades do alojamento onde ele residia, em uma área conhecida como Campo Verde. A distância até o local de moradia era de aproximadamente um quilômetro. O estado de decomposição indicava que a morte não era recente.

As buscas começaram após o empregador procurar a delegacia para comunicar o sumiço do funcionário. Com o registro da ocorrência, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foram mobilizadas e fizeram varredura na região, inclusive com o uso de drone.

Informações preliminares apontam que não foram constatados sinais aparentes de violência no corpo. A causa da morte será esclarecida por meio de investigação.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram