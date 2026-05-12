Motorista é encontrado morto dentro de caminhão submerso no Rio Vacaria, em Rio Brilhante

Equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros localizaram, na tarde desta terça-feira (12), o corpo de um motorista de 49 anos preso às ferragens de um caminhão submerso no Rio Vacaria, às margens da BR-163, em Rio Brilhante.

A vítima foi encontrada dentro da cabine do veículo durante uma operação realizada por militares do Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante e mergulhadores especializados de Campo Grande. Segundo o capitão Bueno, responsável pela equipe, o caminhão foi localizado após uma série de varreduras no rio e, no último mergulho, os bombeiros conseguiram acessar a cabine.

De acordo com os militares, a retirada do corpo não pôde ser feita inicialmente porque a cabine ficou bastante destruída com o impacto. As equipes agora trabalham para puxar o caminhão até uma área mais rasa do rio, onde será realizado o desencarceramento da vítima.

Os bombeiros relataram que enfrentaram dificuldades durante a operação por causa da forte correnteza, da grande quantidade de galhos no leito do rio e da baixa visibilidade dentro da água.

“É visibilidade zero. Tem muitos enroscos e a correnteza muito forte dificulta bastante a varredura”, explicou o capitão Bueno.

O capitão Alencar, do Corpo de Bombeiros de Rio Brilhante, afirmou que foram necessários três mergulhos até que o motorista fosse localizado.

“Mesmo com a equipe especializada tivemos bastante dificuldade. O rio está muito cheio e o caminhão ficou totalmente submerso”, afirmou.

Conforme familiares, o motorista seguia viagem para Rio Brilhante quando o caminhão saiu da pista e caiu no Rio Vacaria. O veículo pertence a uma empresa terceirizada que iniciaria serviços para a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia.

Durante toda a madrugada, o trecho da BR-163 funcionou no sistema “pare e siga” para garantir a segurança das equipes de resgate e dos motoristas que passavam pela região.

Com informações de Jardim MS News

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