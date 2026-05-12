Choque apreende droga avaliada em R$ 485 mil escondida em mala em Campo Grande

Com auxílio do cão de faro Bonni, uma equipe do Batalhão de Choque flagrou, na noite de segunda-feira (11), um homem transportando entorpecentes avaliados em R$ 485 mil em uma mala, na Avenida Gury Marques, em Campo Grande.

O suspeito seguia pela calçada levando uma mala grande. Ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, o que chamou a atenção dos policiais, que realizaram a abordagem.

Durante a conversa, ao ser questionado sobre a bagagem, o homem apresentou versões contraditórias. Com auxílio do cão Bonni, os policiais revistaram a mala e encontraram 16 tabletes de maconha.

Após ser descoberto, o suspeito decidiu colaborar e informou que foi contratado, por meio do WhatsApp, por uma pessoa que afirmou não conhecer.

Segundo o relato, no dia 8 de maio ele viajou para Corumbá, pegou a mala e retornou para Campo Grande. Ainda conforme informou, a droga seria entregue em Campinas.

Pelo transporte, ele receberia R$ 1,5 mil. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Cepol (Depac Cepol).

O laudo da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) apontou que a substância apreendida totalizou 16,194 quilos de maconha.

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