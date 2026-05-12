Ministério da Saúde lança versão digital da Caderneta da Gestante com novas funcionalidades

O Ministério da Saúde lançou nesta terça-feira (12) a nova versão digital da Caderneta Brasileira da Gestante , disponível por aplicativo. A proposta é facilitar o acompanhamento do pré-natal e ampliar o acesso às informações sobre os cuidados com a mãe e o bebê.

A principal novidade é a integração dos dados da gestante em formato digital, reunindo informações desde o pré-natal até o nascimento da criança. O documento também passa a incluir orientações sobre maternidade, puerpério e plano de parto.

A confeiteira Jeniffer Antunes, que está na terceira gestação, destacou a importância da caderneta no acompanhamento da gravidez.

“Tem todas as nossas informações tanto da gestação atual quanto das anteriores. Fala se você já teve aborto, se tem filho vivo, se teve natimorto, do tipo sanguíneo, dos exames. Então é muito importante. Onde a gente vai, tem que andar com ela”, afirmou.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a atualização busca garantir mais autonomia às gestantes durante o parto.

“A gestante passa a ter esse instrumento para levar na maternidade e exigir que seja feito o plano de parto. É uma orientação do Ministério da Saúde que o profissional ouça a gestante sobre aquilo que ela quer durante todo o parto”, disse.

O ministro também afirmou que a nova versão traz orientações para identificar sinais de violência obstétrica e reforça a importância da denúncia nesses casos.

A caderneta permite ainda registrar acompanhante, métodos de alívio da dor, presença de doula, procedimentos realizados, cuidados pós-parto e vacinas recomendadas durante a gestação. Todo o conteúdo será integrado ao aplicativo Meu SUS Digital.

Durante o evento de lançamento, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Ministério da Saúde também anunciou o repasse de R$ 37,8 milhões para bancos de leite humano.

Na segunda-feira (11), a pasta lançou ainda a campanha nacional de 2026 com o tema “Solidariedade que nutre, vida que cresce”. O Brasil possui atualmente a maior rede pública de bancos de leite humano do mundo.

Com informações da Agência Brasil.

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